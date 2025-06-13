Işıl Reçber'den Rüştü Reçber paylaşımı: 28 yıl sonra hâlâ el eleyiz
Türk futbolunun unutulmaz kalecilerinden Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, evliliklerinin 28'inci yıl dönümünü kutladı. Reçber, bu özel günü duygusal bir mesajla taçlandırdı.
Aybüke Sengir
Geçmişte Fenerbahçe, Barcelona ve Beşiktaş gibi takımlarında kalecisi koruyan Rüştü Reçber, 1997'de Işıl Reçber ile evlenmişti.
Çiftin, Tuana ve Mehmet Burak adlarında iki çocuğu dünyaya gelmişti.
"ÖMRÜMÜZÜN HİKAYESİ"
Işıl Reçber, evliliklerinin 28'inci yılını kutladı. Işıl Reçber, paylaştığı fotoğraflara; "Bir ruh, iki kalp… Bu sadece bir aşk hikâyesi değil, ömrümüzün hikâyesi… Daha çocuktuk… 28 yıl sonra hâlâ el eleyiz" notunu düştü.