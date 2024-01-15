İsmail Ege Şaşmaz: Hayatımıza, gönlümüze hoş geldin minik kızım

"Güneşi Beklerken", "Sen Çal Kapımı", "Mehmetçik Kûtulamâre" gibi yapımlarda rol alan İsmail Ege Şaşmaz, Hande Ünal ile 2021'de nikâh masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleri devam eden çift, 2024'ün ilk günlerinde kızlarına kavuşmuştu.

"Bu düş çok güzel. Hayatımıza, gönlümüze hoş geldin minik kızım"

İlk kez baba olma sevincini yaşayan oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, eşi Hande Ünal ve kızı Azra ile birlikte hastane odasında çektirdikleri aile fotoğrafını yayımladı. Şaşmaz, gönderisine "Bu düş çok güzel. Hayatımıza, gönlümüze hoş geldin minik kızım" notunu düştü.