İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz'den ilk fotoğraf

FOX TV'nin sevilen dizisi Mahkum ile seyirci karşısına çıkan İsmail Hacıoğlu ile oyuncu Aslıhan Gürbüz'ün aşk yaşadığı iddia edilmişti. Ünlü çift ilk kez görüntülendi.

ÇEŞME'DE GÖRÜNTÜLENDİLER

Milliyet'ten Deniz Boy'un haberine göre oyuncu çift, ilk kez İzmir Çeşme'de akşam yemeği sonrası objektiflere takıldı. Basın mensuplarına "İyi akşamlar" diyen Hacıoğlu ve Gürbüz, araçlarına binerek uzaklaştı.

KARADENİZ TATİLİNE ÇIKTILAR

Final yapan 'Masumlar Apartmanı' dizisinde kamera karşısına geçen Aslıhan Gürbüz ile 'Mahkum’ dizisindeki performansıyla hayranlık uyandıran İsmail Hacıoğlu, geçtiğimiz ay Karadeniz tatilleri sırasında beraber görülmüştü. Bunun üzerine ikili hakkında 'aşk' dedikoduları çıkmıştı.