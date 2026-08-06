İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kaya Kumarki'nin Muğla tatili
İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kaya Kumarki, kızları Yemin ile birlikte çıktıkları Muğla tatilinden keyifli kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ünlü ailenin tatil paylaşımları kısa sürede takipçilerinden büyük beğeni topladı.
Elele Online
İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kaya Kumarki, 2016’da evlenmiş ve Yemin adını verdikleri kızlarının doğumuyla ailelerini büyütmüştü.
Çift, 2020'de şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmış ancak ayrılığın ardından ilişkilerine yeniden şans vermişti.
MUĞLA TATİLİNE ÇIKTILAR
Geçtiğimiz yıl ağustos ayında yeniden evlenen çift, zaman zaman özel hayatlarına ait paylaşımlar yapıyor. Son olarak Kumarki, bunlara bir yenisini daha ekledi.
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Ünlü çift, kızları Yemin ile birlikte Muğla tatiline çıkarak yazın tadını çıkarıyor.
"AİLE"
Duygu Kaya Kumarki, ailesiyle çıktığı bu anları sosyal medya hesabından "Aile" notuyla sevenlerinin beğenisine sundu.