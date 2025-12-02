İstanbul'u terk edip Datça'ya yerleşmişti! Zayıflayıp kas yapan Sarp Levendoğlu'nun son hali şaşırttı

Bu radikal hayat değişikliğinin ardından dizi setleri için İstanbul'a dönen oyuncu, "Artık İstanbul benim için gurbet oldu. Keyif almıyorum. Ama işimiz var gelip çalışıyoruz. Datça'yı çok özledim," diyerek şehir yaşamına olan yabancılaşmasını dile getirmişti.