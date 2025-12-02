İstanbul'u terk edip Datça'ya yerleşmişti! Zayıflayıp kas yapan Sarp Levendoğlu'nun son hali şaşırttı

Oyuncu Sarp Levendoğlu, özel hayatında aldığı Datça'ya yerleşme kararı ve kariyerindeki yeni projesi Arka Sokaklar'ın yanı sıra, fiziksel değişimiyle de gündeme geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vücudunun son halini gösteren Levendoğlu, verdiği kilolar ve belirginleşen kas kütlesi ile dikkatleri üzerine çekti.

Elele Online

Elele Online
1 / 6
İstanbul'u terk edip Datça'ya yerleşmişti! Zayıflayıp kas yapan Sarp Levendoğlu'nun son hali şaşırttı - Resim : 1

Ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu, mesleği bırakmadan, hayatında yaptığı radikal değişikliklerle ve özel açıklamalarıyla sürekli gündemde kalıyor.

2 / 6
İstanbul'u terk edip Datça'ya yerleşmişti! Zayıflayıp kas yapan Sarp Levendoğlu'nun son hali şaşırttı - Resim : 2

Kariyerinde Küçük Ağa, Emret Komutanım, Alparslan: Büyük Selçuklu ve Teşkilat gibi önemli yapımlar bulunan Levendoğlu, 2024 yılında kalıcı bir karar alarak İstanbul'dan ayrılarak Datça'ya yerleşmişti.

3 / 6
İstanbul'u terk edip Datça'ya yerleşmişti! Zayıflayıp kas yapan Sarp Levendoğlu'nun son hali şaşırttı - Resim : 3

Levendoğlu, çalışmadığı dönemlerde Datça'da olacağını söylese de, bu taşınma kararının ardından verdiği röportajda sarf ettiği, "Canı istediğinde sörf yapamayacağı için çocuk istememe" bahanesiyle kamuoyunu şaşırtmış ve tartışmalara neden olmuştu.

4 / 6
İstanbul'u terk edip Datça'ya yerleşmişti! Zayıflayıp kas yapan Sarp Levendoğlu'nun son hali şaşırttı - Resim : 4

Bu radikal hayat değişikliğinin ardından dizi setleri için İstanbul'a dönen oyuncu, "Artık İstanbul benim için gurbet oldu. Keyif almıyorum. Ama işimiz var gelip çalışıyoruz. Datça'yı çok özledim," diyerek şehir yaşamına olan yabancılaşmasını dile getirmişti.  