'Romantik Hırsız' filminin fragmanı yayınlandı

Interpol’ün Sanat Suçları Birimi’nde çalışan bir polis memuru olan Alin (Esra Bilgiç), girilmesi imkânsız bir müzeden tabloları çalan hırsızın peşine düşer, fakat hırsızın geçmişte evlenmeyi planladığı milyoner Güney Arat (Birkan Sokullu) olduğunu keşfedince görevi ile kalbi arasında zor bir karar alması gerekir.