İşte Benim Stilim Ayşegül Eraslan kimdir, kaç yaşında? Ne iş yapıyor?

Moda severlerin yakından takip ettiği İşte Benim Stilim, uzun bir aradan sonra ekranlara dönüş yaptı. Jüri üyesinde Nur Bilen Yavuzer, Güzide Duran, İvana Sert'in bulunduğu “İşte Benim Stilim”de farklı tarz ve kombinlerle günün en yüksek puanını almak isteyen yarışmacıların mücadelesi sürüyor. Yarışmada dikkat çeken yarışmacılardan birisi de Ayşegül Eraslan.

İşte Benim Stilim Ayşegül Eraslan kimdir?

Ayşegül Eraslan, moda tasarımı alanında kariyer yapan ve 2025 yılında TV8'de yayınlanan "İşte Benim Stilim" yarışmasının dikkat çeken yarışmacılarından biridir. Ayşegül Eraslan hakkında sınırlı sayıda bilgi bulunuyor. 27 yaşında olduğu bilinen Eraslan, yarışmanın ilk bölümünde Marilyn Monroe temalı cesur bir kombinle jüri karşısına çıkarak ilgi odağı olmuştur.

Instagram’da oldukça aktif olan ve içerikler üreten Eraslan, tarzını yansıttığı fotoğraflarıyla geniş bir takipçi kitlesine hitap ediyor.