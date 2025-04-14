İşte Benim Stilim Su Karabacak kimdir, kaç yaşında? Ne iş yapıyor?
TV8 ekranlarının sevilen moda yarışmacılardan Su Karabacak, ilk günden itibaren hem tarzıyla hem de duruşu ile öne çıkan isimlerden biri oldu. Peki İşte Benim Stilim Su Karabacak kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli? Ne iş yapıyor? Yakından bakalım...
Elele Online
Sevilen moda yarışması İşte Benim Stilim, 2025 sezonuyla yeniden izleyiciyle buluştu. Programda zaman zaman ekstra ödüller de yarışmacıların motivasyonunu artırmak amacıyla sunuluyor. Yarışmanın en merak edilen isimlerinden biri de Su Karabacak oldu. Yarışmadaki tarzı ve duruşuyla dikkat çeken Su, kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı.
İşte Benim Stilim Su Karabacak Kimdir?
Sümeyra Su Karabacak, 2025 İşte Benim Stilim yarışmacılarından biri. Yarışmada “Su” ismiyle tanınan genç isim hakkında yaşına dair bir bilgi bulunmasa da, kendisi dijital içerik üreticisi olarak sosyal medyada aktif bir profil çizmektedir. 4 bin 800 takipçisi bulunan yarışmacı sağlıklı tarifler paylaşıyor. Yarışmaya katılmasıyla birlikte takipçi sayısında da artış yaşandığı gözlemleniyor.