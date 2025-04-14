İşte Benim Stilim Su Karabacak kimdir, kaç yaşında? Ne iş yapıyor?

Sevilen moda yarışması İşte Benim Stilim, 2025 sezonuyla yeniden izleyiciyle buluştu. Programda zaman zaman ekstra ödüller de yarışmacıların motivasyonunu artırmak amacıyla sunuluyor. Yarışmanın en merak edilen isimlerinden biri de Su Karabacak oldu. Yarışmadaki tarzı ve duruşuyla dikkat çeken Su, kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı.

İşte Benim Stilim Su Karabacak Kimdir?

Sümeyra Su Karabacak, 2025 İşte Benim Stilim yarışmacılarından biri. Yarışmada “Su” ismiyle tanınan genç isim hakkında yaşına dair bir bilgi bulunmasa da, kendisi dijital içerik üreticisi olarak sosyal medyada aktif bir profil çizmektedir. 4 bin 800 takipçisi bulunan yarışmacı sağlıklı tarifler paylaşıyor. Yarışmaya katılmasıyla birlikte takipçi sayısında da artış yaşandığı gözlemleniyor.