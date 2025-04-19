İşte Benim Stilim Ülküm kimdir, kaç yaşında? Ne iş yapıyor?

İşte Benim Stilim yeni sezon başladı. Öykü Serter'in sunumuyla ekrana gelen İşte Benim Stilim yarışmasında yarışmacıların birbirine verdiği puanlar ve jüri üyelerinin yarışmacılara verdiği puanlar toplamında günün birincisi seçiliyor. TV8'de ekrana gelen İşte Benim Stilim'de iddialı yarışmacılar var. O yarışmacılar dan birisi de Ülküm.

İşte Benim Stilim Ülküm kimdir, kaç yaşında?

İlk üniversitesini bitirdikten sonra kendisini daha çok geliştirmeyi hedefleyen Ülküm, ikinci üniversitesini okumaya devam ediyor. Uçak teknolojisi bölümünü okuyan Ülküm, sıkı bir Fenerbahçe hayranı. Okulu bitirince uçak mühendisi olmak istiyor. 6 kardeşi olan Ülküm kitap okumayı çok seviyor. Bir haber programı deneyimi var.

Mühendislik ve modanın birbirine çok benzediğini söyleyen Ülküm, bir işi yapacaksa en iyisini yapması gerektiğini düşünüyor. Günün çoğu zamanını okulunda ve projelerinin başında geçiren Ülküm, modaya olan tutkusunu giyim tarzıyla gösteriyor.