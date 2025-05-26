İşte Benim Stilim Vania kimdir, kaç yaşında? Ne iş yapıyor?

Sevilen moda yarışması İşte Benim Stilim haftaiçi her gün TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Yarışmaya bu hafta yeni yarışmacı olarak İranlı Vania katıldı. katıldı. Vania, yarışmaya sonradan katılmasına rağmen sahne enerjisi ve sempatisiyle kısa sürede beğeni kazandı.

İşte Benim Stilim Vania kimdir, kaç yaşında?

Vania Kasım doğumlu 22 yaşında. 7 senedir Türkiyede yaşıyor. Moda Tasarım bölümü birinci sınıf öğrencisi. Daha önce Yönetim Bilişim okumuş. Spor yapmayı , dans etmeyi çok seviyor. Fitness yapıyor.

Instagram hesabında 54 bin takipçisi var. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.