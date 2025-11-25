Anasayfa Magazin İzmir'e taşınan Nurgül Yeşilçay köy hayatını sevdi: "Yoğun istek üzerine köyde bir günüm"
İzmir'e taşınan Nurgül Yeşilçay köy hayatını sevdi: "Yoğun istek üzerine köyde bir günüm"
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, uzun süredir dile getirdiği şehir karmaşasından uzaklaşma hayalini İzmir'e taşınarak gerçekleştirmişti. Yeşilçay, yeni ve huzurlu hayatından kesitleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor. Oyuncunun son olarak, yeni yaşam tarzına dair merakı gidermek amacıyla "Yoğun istek üzerine köyde bir günüm" başlığıyla paylaştığı video, hayranlarından büyük ilgi gördü.
