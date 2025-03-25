Jennifer Aniston ile Pedro Pascal hakkında yeni aşk iddiası
Hollywood’un sevilen isimlerinden biri olan Jennifer Aniston, geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu Pedro Pascal ile akşam yemeğinde görüntülendi. İkilinin fotoğraflarının sosyal medyada yayılmasıyla birlikte hayranları, onları birbirlerine çok yakıştırdıklarını belirten mesajlar yazdı.
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56 yaşındaki "Friends" dizisinin yıldızı Jennifer Aniston ve Pedro Pascal geçtiğimiz gece çıktıkları 3 saatlik akşam yemeği randevusu ile aşk söylentilerini alevlendirdi. İki yıldız isim Los Angeles’ta birlikte yemek yedikten sonra restoran çıkışında koyu bir sohbete daldı.
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Aniston ve Pascal’ın bu görüntüleri hayranlarını büyük bir heyecana sürükledi.
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Fotoğrafların sosyal medyada yayılmasıyla birlikte hayranları ikiliyi birbirlerine çok yakıştırarak bunun gerçekten yeni doğan bir aşkın ilk fotoğrafları olmasını gönülden dilediklerini yazdılar.
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İki oyuncunun buluşmasının birlikte rol alabilecekleri bir projeyle ilgili olabileceğini düşünenler de oldu.