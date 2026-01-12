Jennifer Lopez, 2026 Altın Küre elbisesini kendi satın aldığını açıkladı

Jennifer Lopez, pazar gecesi Beverly Hills’te düzenlenen 83. Altın Küre Ödülleri’nde elbisesiyle gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Bu yıl aday listesinde yer almasa da, Hollywood’un geçtiğimiz yılki başarılarını onurlandırdığı törende, kazananlara ödüllerini takdim etmek üzere sahnede yerini aldı.

Credit: Golden Globes

Lopez, LILY et Cie imzalı arşivlik Jean Louis Scherrer Haute Couture elbisesiyle sergilediği görünümüyle adeta törenden rol çaldı. Lopez, 2003 koleksiyonuna ait bu arşivlik parçayı, bir Judith Leiber portföy çanta ve SABYASACHI mücevherlerle tamamladı.

Credit: Golden Globes

"ELBİSE BENİM KENDİ PARÇAM"

Kırmızı halıda yürürken kıyafetiyle ilgili merak edilenleri yanıtlayan Jennifer Lopez, elbisenin kendisine ait olduğunu şu sözlerle açıkladı: LILY et Cie’den aldım. Elbise benim kendi parçam.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Scott Barnes (@scottbarnescosmetics)'in paylaştığı bir gönderi

HER ZAMAN İDDİALI

Lopez, dantel ve şifon detaylara sahip, balık model ve vücut hatlarını ön plana çıkaran bu görünümüyle her zamanki gibi fit ve iddialı bir duruş sergiledi.