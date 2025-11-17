Jennifer Lopez ödül gecesinde şıklığıyla beğeni topladı

Fildişi renkli kısmın üzerindeki hafif gotik etki yaratan siyah tül drapelerle görünümünü zenginleştiren JLo, bal rengi imza saçlarını yüzünü çerçeveleyen gevşek tutamlarla dağınık bir topuz yaparak tamamladı; aksesuar olarak ise büyük inci tabanlı ve elmas detaylı sarkıt küpeler tercih etti.