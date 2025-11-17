Jennifer Lopez ödül gecesinde şıklığıyla beğeni topladı
Sinema dünyasının usta isimlerine saygı duruşunda bulunulan 16. Governors Awards töreni, kırmızı halıda sergilenen göz alıcı görünümlerle adından söz ettirdi. Gecenin en dikkat çekici isimlerinden biri, giydiği elbiseyle tüm bakışları üzerine çeken Jennifer Lopez oldu. Jennifer Lopez, törende tercih ettiği Tamara Ralph imzalı elbisesiyle zarafetini ve şıklığını bir kez daha kanıtladı.
Sinema dünyasının duayenlerine saygı duruşunda bulunulan 16. Governors Awards, Los Angeles'ta düzenlenirken, kırmızı halı adeta bir moda şölenine sahne oldu; gecede Kate Winslet'ın zarafeti ve Jennifer Lopez'in göz alıcı silueti ön plana çıktı.
Kısa süre önce bir pırlanta şirketinin global elçisi olan 56 yaşındaki oyuncu Jennifer Lopez, törene siyah ve fildişi tonlarındaki Tamara Ralph 2025 Sonbahar/Kış haute couture elbisesiyle katılarak göz kamaştırdı.
Askısız elbisesinin ortasında, uzun opera eldivenleriyle uyumlu, siyah kadifeden kum saati formunda dramatik bir panel bulunuyordu.
Fildişi renkli kısmın üzerindeki hafif gotik etki yaratan siyah tül drapelerle görünümünü zenginleştiren JLo, bal rengi imza saçlarını yüzünü çerçeveleyen gevşek tutamlarla dağınık bir topuz yaparak tamamladı; aksesuar olarak ise büyük inci tabanlı ve elmas detaylı sarkıt küpeler tercih etti.