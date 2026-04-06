Selena dizisinin Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş nişanlandı
Selena dizisinin Nazlı’sı olarak tanınan Dilara Kurtulmuş, bir süredir birlikte olduğu sevgilisiyle aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı. Genç isim, evlilik yolunda attığı bu ilk adımın heyecanını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. İşte detaylar...
Selena dizisinde canlandırdığı Nazlı karakteriyle hafızalarda yer edinen 27 yaşındaki Dilara Kurtulmuş, evlilik yolunda ilk adımı attı. Ekranlara uzun bir ara veren ve şu an aktif olarak oyunculuk yapmasa da sosyal medya üzerinden takipçileriyle iletişimini sürdüren Kurtulmuş, geçtiğimiz aylarda aldığı evlilik teklifinin ardından nişanlandı.
Genç isim, aile arasında düzenlenen sade bir törenle yüzüklerin takıldığı o mutlu anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
ZARİF ELBİSE SEÇİMİ
Geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından evlilik teklifine "evet" dediğini duyuran Kurtulmuş, bu kez nişan töreninden kareleri takipçileriyle paylaştı. Aile üyelerinin katılımıyla gerçekleşen törende, Dilara Kurtulmuş'un zarif elbise tercihi Labarin Studio imzası taşıyordu. Genç oyuncu, bu şık görünümünü doğal saç ve makyaj detaylarıyla tamamlamayı seçti.
DİZİDEKİ DOSTLUKLAR TÖRENE TAŞINDI
Nişan töreninin en çok konuşulan detaylarından biri ise Dilara Kurtulmuş’un çocukluk yıllarındaki rol arkadaşlarıyla olan bağıydı. Dizide ablasını canlandıran Gizem Güven, bu özel günde genç oyuncuyu yalnız bırakmadı. Sosyal medyada paylaşılan toplu fotoğraflar, dizinin yayınlandığı yıllardan bu yana kopmayan dostluğu bir kez daha gözler önüne serdi.
Küçük yaşlarda başladığı oyunculuk kariyeri nedeniyle geniş bir kitle tarafından tanınan Dilara Kurtulmuş’un mutlu gününe dair paylaşımları, takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Instagram hesabı üzerinden tebrikleri kabul eden oyuncu, törenin ardından samimi teşekkür mesajları paylaştı.
