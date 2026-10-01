Tuba Ünsal Paris'e taşındı: Beni sevdi

Tuba Ünsal, geçtiğimiz hafta kızı Sare'nin eğitimi için oğlu Civan Mert ile birlikte Paris'e yerleştiğini duyurmuştu.

Ünsal, Fransa'nın başkentindeki yeni yaşamından ilk kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

YENİ YAŞAMINDAN İLK KARE

44 yaşındaki ünlü oyuncunun, yaptığı paylaşımlarda Paris sokaklarında gezdiği ve arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirdiği görüldü.

"PARİS BENİ SEVDİ"

Taşınma sürecinin ardından ilk izlenimlerini paylaşan Ünsal, "Paris bence Beyza'nın dediği gibi insanı ya sever ya iter. Bence beni sevdi" ifadelerini kullandı.

Tuba Ünsal'ın Murat Pilevneli ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Sare, Fransa'nın prestijli sanat okullarından Lycée Molière'e kabul edilmişti.