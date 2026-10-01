Seda Sayan ve Çağlar Ökten'den İsviçre'de aşk pozu

Şarkıcı Seda Sayan ile müzisyen Çağlar Ökten, 2022 yılında nikâh masasına oturmuştu. Evliliklerini mutlu bir şekilde sürdüren çift, sosyal medya hesaplarından birlikte geçirdikleri anları zaman zaman takipçileriyle paylaşıyor.

ARKADAŞLARIYLA İSVİÇRE'YE GİTTİLER

Seda Sayan ve Çağlar Ökten, bu kez arkadaşlarıyla birlikte İsviçre'ye gitti.

"SEVGİLİM"

Çift, tatil kapsamında Zürih sokaklarında objektif karşısına geçti. Seda Sayan, eşiyle verdiği pozları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

Ünlü şarkıcı, Çağlar Ökten'i öpücüklere boğduğu karesini "Sevgilim" notuyla paylaşarak aşkını bir kez daha gözler önüne serdi.