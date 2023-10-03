Joshua Jackson ve Jodie Turner-Smith boşanıyor
Amerikalı aktör Joshua Jackson ve İngiliz model Jodie Turner-Smith, dört yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı.
2019'da evlenen Joshua Jackson ve Jodie Turner-Smith çifti boşanıyor. 2020'de bir kız çocukları dünyaya gelen ikilinin boşanma davası 13 Eylül'de görülecek.
Boşanma nedenleri şiddetli geçimsizlik
Boşanma haberinin çıkmasının ardından hayranlarını şaşırtan ayrıntı, çiftin en son kemaralar karşısına birlikte çıkışının bu tarihten bir gün önce olmasıydı.
Joshua Jackson ve Jodie Turner-Smith, 12 Eylül'de New York Moda Haftası'na katılmıştı.
Çiftin boşanma gerekçesi, mahkeme belgelerinde "şiddetli geçimsizlik" olarak yer aldı.
İkilinin kızlarının velayetini paylaşmak istediği öğrenildi.