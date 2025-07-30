Justin Timberlake'in İstanbul konserine ünlü akını

Pop müziğin dünyaca ünlü yıldızı ve sahne efsanesi Justin Timberlake, 11 yıl aradan sonra Türkiye'deki hayranlarıyla yeniden buluştu. Bugün İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu'nda verdiği konsere, ünlüler dünyasından yoğun katılım yaşandı. Uzun bir aranın ardından Türkiye'ye gelen Timberlake'in performansı, hem hayranlarını hem de sanat camiasını heyecanlandırdı. İşte konsere giden ünlü isimler...

Özge Çolak

Özge Çolak
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Justin Timberlake'in İstanbul konserine ünlü akını - Resim : 1

Buse Terim 

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Justin Timberlake'in İstanbul konserine ünlü akını - Resim : 2

Pelin Karahan 

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Justin Timberlake'in İstanbul konserine ünlü akını - Resim : 3

Merve Terim Çetin

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Justin Timberlake'in İstanbul konserine ünlü akını - Resim : 4

Mustafa Mert Koç 