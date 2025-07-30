Justin Timberlake'in İstanbul konserine ünlü akını
Pop müziğin dünyaca ünlü yıldızı ve sahne efsanesi Justin Timberlake, 11 yıl aradan sonra Türkiye'deki hayranlarıyla yeniden buluştu. Bugün İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu'nda verdiği konsere, ünlüler dünyasından yoğun katılım yaşandı. Uzun bir aranın ardından Türkiye'ye gelen Timberlake'in performansı, hem hayranlarını hem de sanat camiasını heyecanlandırdı. İşte konsere giden ünlü isimler...
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Buse Terim
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Pelin Karahan
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Merve Terim Çetin
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Mustafa Mert Koç