Cesur, şık ve gotik! Jenna Ortega, "Wednesday" 2. sezon prömiyerinde boy gösterdi
Jenna Ortega, başrolü olduğu "Wednesday" dizisinin ikinci sezon prömiyerinde cesur bir kıyafetle sahneye çıktı. 30 Temmuz Çarşamba günü Londra'daki Central Hall, Westminster'da düzenlenen prömiyerde 22 yaşındaki yıldız, Ashi Studio imzalı bir kıyafet tercih etti.
Jenna Ortega, hem rol aldığı yapımlarda hem de kişisel tarzında karanlık ve gizemli bir havayı başarıyla yansıtıyor. "Beetlejuice Beetlejuice" ve "Scream" gibi filmlerde rol almasının yanı sıra, Netflix'in hit dizisi "Wednesday"deki baş karakter performansıyla da dikkat çeken Ortega, kendini korku ve gotik temalı sinema evreninde önemli bir isim olarak kabul ettirdi.
Jenna Ortega, 30 Temmuz Çarşamba günü Londra'daki Central Hall, Westminster'da düzenlenen “Wednesday” Season 2, Part 1’in Londra’daki prömiyerine katıldı.
Jenna, dizinin global galasında Ashi Studio’nun 2025 sonbahar couture koleksiyonundan iki parçalı bir lateks takım giydi.
Ortega'nın giydiği tasarımda, "arkadan bağcıklı, bej rengi, yarı şeffaf, yılan derisi dokulu lateks bir bel korsesi, dar, yüksek yakalı bir üst ve asimetrik fırfırlı detaylarla biten uzun, balık etek kesimli bir etek" yer aldı. Açık renk kaşlar ve koyu bir dudak makyajı, kıyafetin alışılmadık narinliğini mükemmel bir şekilde tamamladı.