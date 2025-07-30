Cesur, şık ve gotik! Jenna Ortega, "Wednesday" 2. sezon prömiyerinde boy gösterdi

Jenna Ortega, hem rol aldığı yapımlarda hem de kişisel tarzında karanlık ve gizemli bir havayı başarıyla yansıtıyor. "Beetlejuice Beetlejuice" ve "Scream" gibi filmlerde rol almasının yanı sıra, Netflix'in hit dizisi "Wednesday"deki baş karakter performansıyla da dikkat çeken Ortega, kendini korku ve gotik temalı sinema evreninde önemli bir isim olarak kabul ettirdi.