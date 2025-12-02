Kaan Taşaner'in 'Aile ilişkilerimi özellikle zayıf tuttum' sözleri gündem oldu
Oyunculuk kariyerindeki başarılı duruşu ve genellikle felsefi derinlik içeren açıklamalarıyla tanınan Kaan Taşaner, son röportajında kullandığı bir ifadeyle magazin gündeminde yer aldı. Taşaner'in, "Aile ilişkilerimi özellikle zayıf tuttum" sözleri merak uyandırdı.
Ekranların tanınan yüzlerinden oyuncu Kaan Taşaner, son dönemde Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Giray karakteriyle gündemdeydi.
Taşaner, son olarak katıldığı programda aile ilişkilerine dair yaptığı çarpıcı açıklamalarla dikkat çekti. Bloomberg HT’de yayınlanan “Aslı Şafak’la İşin Aslı” programına konuk olan Kaan Taşaner'in sözleri gündem oldu.
Taşaner, “2–3 sene önce babamı kaybettim, hâlâ ne hissetmem gerektiğini bilmiyorum, yas tutmadım. Aile ilişkilerimi özellikle zayıf tuttum; çünkü eğer bir aile seni doğru insan olarak inşa edemiyorsa, sana doğru insan olmayı öğretemiyorsa, bir noktada ‘babamdır, annemdir’ diye kimseyi bağrına basmamalısın. Bunu 15–16 yaşında fark ettim, ‘takdiri ilahi ailenden, o şapşal akrabalardan uzaklaş; seni daha iyi insan yapmıyorlarsa uzak dur’ gibi bir düşünceye kapıldım" dedi.
Yalnız büyüdüğünü söyleyen oyuncu Kaan Taşaner'in sözleri, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.