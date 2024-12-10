Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Denizer’in minik oğlu Ardıç 1 yaşına girdi

Özellikle 'Yargı' dizisindeki performansı ve Pınar Deniz ile olan uyumlu partnerciliğiyle bu yıl epey konuşulan ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, geçtiğimiz yıl haziran ayında Burcu Denizer ile Atina'nın Türkiye Başkonsolosluğu'nda sade bir törenle evlendi.