Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Denizer’in minik oğlu Ardıç 1 yaşına girdi
Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu ve eşi Burcu Denizer, oğulları Ardıç’ın 1. yaş gününü yakın dostları ve aileleriyle kutladı. Denizer o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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Özellikle 'Yargı' dizisindeki performansı ve Pınar Deniz ile olan uyumlu partnerciliğiyle bu yıl epey konuşulan ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, geçtiğimiz yıl haziran ayında Burcu Denizer ile Atina'nın Türkiye Başkonsolosluğu'nda sade bir törenle evlendi.
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Bu mutlu evliliğin ardından çift, ilk çocukları Ardıç’ı dünyaya getirdi.
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Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Denizer, oğulları Aardıç 1 yaşna girdi. Ünlü çift oğullarının yaş gününü en yakın arkadaşları ve aile üyeleriyle birlikte düzenlenen etkinlikte kutladı.
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Ünlü çift, minik Ardıç’ın 1 yaşını kutlarken, mutlu anlar sosyal medyada da paylaşıldı.