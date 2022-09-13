Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz'den ilk romantik paylaşım: Çok kalp

Oyuncular Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, geçtiğimiz hafta Harbiye Açıkhava'da düzenlenen Melike Şahin konserinde el ele objektif karşısına geçerek birlikteliklerini itiraf etmişti. Çiçeği burnunda çift, aşklarını sosyal medyaya da taşıdı.

İLK PAYLAŞIM

Çift, aşklarını şimdi de sosyal medyaya taşıdı. Kaan Yıldırım, sevgilisiyle birlikte verdiği bu pozu, "Çok..." notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Kaan Yıldırım (@kaanyildirim)'in paylaştığı bir gönderi

"ÇOK KALP"

Pınar Deniz de Yıldırım ile bu siyah-beyaz fotoğrafını, "Çok kalp..." ifadeleriyle Instagram'dan paylaştı. İkilinin gönderileri takipçileri tarafından oldukça ilgi gördü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Pinar Deniz (@pinarrdenizzz)'in paylaştığı bir gönderi

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL GİDİYOR"

Deniz ile Yıldırım, geçtiğimiz hafta Harbiye Açıkhava'da düzenlenen Melike Şahin konserine el ele geldi.

Heyecanlı oldukları görülen çiftten Yıldırım, “Her şey gayet yolunda, keyfimiz çok yerinde…” açıklamasını yaparken, Pınar Deniz ise, “Her şey güzel gidiyor.” dedi.