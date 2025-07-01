Kaan Yıldırım, oğlu Fikret Hakan’la yeni pozunu paylaştı

Geçtiğimiz Eylül ayında İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına oturan ünlü oyuncular Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çiftinin aşk dolu birlikteliği, 31 Mart'ta dünyaya gelen oğulları Fikret Hakan ile taçlandı. Çift, evlendikten kısa bir süre sonra bebek beklediklerini duyurmuştu.

Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, ilk kez Babalar Günü'nde oğullarının yüzünü göstermişti. Pınar Deniz, bu özel gün için yaptığı paylaşımda minik oğlu Fikret Hakan'ın yüzünü ilk kez takipçileriyle buluşturmuştu.

Son olarak baba Kaan Yıldırım da oğlu Fikret Hakan ile poz verdi. Yıldırım'ın patili dostunun da karede yer aldığı bu samimi poz, sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni alarak dikkat çekti.