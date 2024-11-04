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Kaan Yıldırım'dan eşi Pınar Deniz'e romantik kutlama: İyi ki doğdun benim güzel eşim
Kaan Yıldırım, eşi Pınar Deniz'in 31. yaş gününü sosyal medyadan kutladı. Yıldırım, paylaşımına ''İyi ki doğdun benim güzel eşim, seni seviyorum'' notunu düştü.
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Oyuncu Pınar Deniz, kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile Roma'da düzenlenen sade bir nikah töreniyle dünyaevine girmişti.
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Çiftin erkek bebek bekledikleri öğrenilmişti. Pınar Deniz'den ilk kez hamilelik pozu gelmişti.
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Oyuncu Kaan Yıldırım, kendisi gibi oyuncu olan eşi Pınar Deniz'in 31. yaş gününü sosyal medya hesabından kutladı.
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Yıldırım çok beğenilen paylaşımına ''İyi ki doğdun benim güzel eşim, seni seviyorum'' notunu düştü.