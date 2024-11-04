Kaan Yıldırım'dan eşi Pınar Deniz'e romantik kutlama: İyi ki doğdun benim güzel eşim

Kaan Yıldırım, eşi Pınar Deniz'in 31. yaş gününü sosyal medyadan kutladı. Yıldırım, paylaşımına ''İyi ki doğdun benim güzel eşim, seni seviyorum'' notunu düştü.

Özge Çolak

Özge Çolak
1 / 6
Kaan Yıldırım'dan eşi Pınar Deniz'e romantik kutlama: İyi ki doğdun benim güzel eşim - Resim : 1

Oyuncu Pınar Deniz, kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile Roma'da düzenlenen sade bir nikah töreniyle dünyaevine girmişti.

2 / 6
Kaan Yıldırım'dan eşi Pınar Deniz'e romantik kutlama: İyi ki doğdun benim güzel eşim - Resim : 2

Çiftin erkek bebek bekledikleri öğrenilmişti. Pınar Deniz'den ilk kez hamilelik pozu gelmişti.

3 / 6
Kaan Yıldırım'dan eşi Pınar Deniz'e romantik kutlama: İyi ki doğdun benim güzel eşim - Resim : 3

Oyuncu Kaan Yıldırım, kendisi gibi oyuncu olan eşi Pınar Deniz'in 31. yaş gününü sosyal medya hesabından kutladı. 

4 / 6
Kaan Yıldırım'dan eşi Pınar Deniz'e romantik kutlama: İyi ki doğdun benim güzel eşim - Resim : 4

Yıldırım çok beğenilen paylaşımına ''İyi ki doğdun benim güzel eşim, seni seviyorum'' notunu düştü.