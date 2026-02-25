Kaan Yıldırım'dan yeni baba-oğul fotoğrafı geldi

17 Eylül 2024'te Roma'da evlenen oyuncu Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz, Fikret Hakan adını verdikleri oğullarını 2025'in nisan ayında kucaklarına almıştı.

FİKRET HAKAN İLE YENİ POZ

İlk kez baba olmanın sevincini yaşayan Kaan Yıldırım, oğlu Fikret Hakan ile baba-oğul fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi.

BABA-OĞUL BİR ÖRNEK STİL

Oğlu ile objektif karşısına geçen oyuncu, çektirdiği fotoğrafı da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Baba-oğulun bir örnek stili dikkat çekti.