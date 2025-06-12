Dostlarından Kadir İnanır'a hastane ziyareti
Usta sanatçı Kadir İnanır, yaklaşık 5 aydır süren fizik tedavi sürecine olumlu bir şekilde devam ediyor. Bu zorlu süreçte kendisini yalnız bırakmayan dostları Ümit Tokcan ve Sali Turhan, İnanır'ı ziyaret etti.
Aybüke Sengir
Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır, 24 Mart 2024’te beyin damarına pıhtı atması nedeniyle acilen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmış, yoğun bakım sürecinin ardından taburcu edilmişti.
TEDAVİ DEVAM EDİYOR
Tedavisi halen devam eden İnanır, yaklaşık 5 aydır fizik tedavi görüyor. Bu süreçte sanatçıyı dostları da yalnız bırakmıyor.
FİZİK TEDAVİ MERKEZİNDE ZİYARET
Halk müziği sanatçısı Ümit Tokcan ile ressam Sali Turhan, Kadir İnanır'ı fizik tedavi gördüğü merkezde ziyaret etti.