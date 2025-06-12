Dostlarından Kadir İnanır'a hastane ziyareti

Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır, 24 Mart 2024’te beyin damarına pıhtı atması nedeniyle acilen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmış, yoğun bakım sürecinin ardından taburcu edilmişti.

TEDAVİ DEVAM EDİYOR

Tedavisi halen devam eden İnanır, yaklaşık 5 aydır fizik tedavi görüyor. Bu süreçte sanatçıyı dostları da yalnız bırakmıyor.

FİZİK TEDAVİ MERKEZİNDE ZİYARET

Halk müziği sanatçısı Ümit Tokcan ile ressam Sali Turhan, Kadir İnanır'ı fizik tedavi gördüğü merkezde ziyaret etti.