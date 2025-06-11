Kanser nedeniyle hayatını kaybeden Şimal'in eşi Necati Arıcı'dan duygusal paylaşım

Uzun bir süredir kanserle mücadele eden 39 yaşındaki ünlü şarkıcı Şimal, hayatını kaybetmişti. Sanatçının eşi Necati Arıcı, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla dikkat çekti.

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
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Kanser nedeniyle hayatını kaybeden Şimal'in eşi Necati Arıcı'dan duygusal paylaşım - Resim : 1

30 Mayıs'ta kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 39 yaşındaki şarkıcı Şimal, memleketi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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Kanser nedeniyle hayatını kaybeden Şimal'in eşi Necati Arıcı'dan duygusal paylaşım - Resim : 2

Genç yaşta hayata veda eden Şimal'in ölümü, müzik camiası ve hayranlarını derinden sarstı.

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Kanser nedeniyle hayatını kaybeden Şimal'in eşi Necati Arıcı'dan duygusal paylaşım - Resim : 3

Şarkıcının eşi Necati Arıcı, eşini toprağa verdiği gün eşinin mezarını ''Mekanın cennet olsun güzel yüzlüm. Seni çok seviyorum, her zaman benim kalbimin içindesin''  notuyla sosyal medyadan yayımlamıştı.

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Kanser nedeniyle hayatını kaybeden Şimal'in eşi Necati Arıcı'dan duygusal paylaşım - Resim : 4

Arıcı, eşinin vefatından sonra zor günler geçiriyor.