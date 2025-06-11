Kanser nedeniyle hayatını kaybeden Şimal'in eşi Necati Arıcı'dan duygusal paylaşım
Uzun bir süredir kanserle mücadele eden 39 yaşındaki ünlü şarkıcı Şimal, hayatını kaybetmişti. Sanatçının eşi Necati Arıcı, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla dikkat çekti.
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30 Mayıs'ta kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 39 yaşındaki şarkıcı Şimal, memleketi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.
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Genç yaşta hayata veda eden Şimal'in ölümü, müzik camiası ve hayranlarını derinden sarstı.
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Şarkıcının eşi Necati Arıcı, eşini toprağa verdiği gün eşinin mezarını ''Mekanın cennet olsun güzel yüzlüm. Seni çok seviyorum, her zaman benim kalbimin içindesin'' notuyla sosyal medyadan yayımlamıştı.
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Arıcı, eşinin vefatından sonra zor günler geçiriyor.