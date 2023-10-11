Kanser tedavisi gören Bahar Öztan ve Tanyeli hastanede buluştu

5’inci kez kansere yakalanan ve geçen günlerde ameliyat masasına yatacağını duyuran Öztan ve pankreas kanser tedavisi süren Tanyeli hastane odasında oyuncu ve dansçı Sibel Gökçe ile buluştu.

BAHAR ÖZTAN VE TANYELİ HASTANEDE BULUŞTU

Tanyeli, Bahar Öztan ve Sibel Gökçe ile Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde çekilen fotoğraflarını Instagram hesabının hikâye bölümünde “Gamzenin en güzeli Bahar Öztan aynı hastanede. Canım Sibel Gökçe ziyaretimizde kavuştuk” notuyla takipçileriyle de paylaştı.

"HAFTAYA AMELİYAT OLACAĞIM"

Tedavisi devam eden Öztan, sosyal medyada hesabından hastane odasında çekilen fotoğrafını paylaştı:

Herkese selam ve sevgiler. Uzun zaman oldu yazamadım sizlere. Dün İstanbul’a hastaneye geldim. Kıymetli hocalarımın kararı önümüzdeki hafta ameliyat olacağım yönünde. Her zamanki gibi dualarınıza ve sevginize ihtiyacım var.