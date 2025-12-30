Kral Charles’ın yeni yıl dileği torunlarına kavuşmak
Kanserle mücadele eden ve görevlerini devretmeyi planlayan Kral Charles’ın en büyük özlemi torunları Archie ve Lilibet... ABD’ye taşınan Harry ve Meghan nedeniyle torunlarından uzak kalan Kral, aile bağlarını yeniden kurmak istiyor.
Bir yandan kanserle mücadele eden, bir yandan da görevlerini beklediğinden daha erken oğlu Prens William’a devretme ihtimalini düşünen Kral Charles’ı en çok zorlayan konu torun özlemi.
SAĞLIK SORUNLARI KRAL CHARLES’A AİLENİN DEĞERİNİ HATIRLATTI
Saraya yakın kaynaklara göre Kral; yaşadığı sağlık sorunlarıyla birlikte aileyle geçirilen zamanın ne kadar değerli olduğunu daha iyi fark etmiş durumda.
ARCHIE’Yİ YALNIZCA BİRKAÇ KEZ GÖREBİLDİ; LILIBET’İ İSE BUGÜNE KADAR HİÇ GÖRMEDİ
Küçük oğlu Prens Harry ve gelini Meghan Markle’ın 2020 yılında ABD’ye taşınması, bu özlemi giderek derinleştirdi. Kral Charles, İngiltere’de doğan torunu Archie’yi yalnızca birkaç kez görebildi; ABD’de dünyaya gelen Lilibet’i ise bugüne kadar hiç görmedi.
ARCHIE'NİN DOĞUMU
Archie’nin doğumu kraliyet geleneklerine uygun şekilde karşılanmıştı. İngiltere’de doğan Archie için sarayda fotoğraflar çekilmiş, dedesi Charles’la birlikte pozlar verilmişti. Ancak bu anlar, Kral’ın torunuyla paylaştığı sınırlı zamanın bir parçası olarak kaldı...