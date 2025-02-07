Kanye West açıkladı: Bipolar değil, otizm teşhisi aldım!
2016'da psikiyatrik bir kriz sonrası bipolar teşhisi konulan Kanye West, yanlış teşhis konulduğunu açıklayarak dengesiz davranışlarının aslında otizmle bağlantılı olduğunu söyledi.
Guardian‘ın haberine göre, bir podcast programına katılan Rapçi Kanye West, daha önceki bipolar bozukluk teşhisinin yanlış olduğunu, kendisine otisizm teşhisi konulduğunu söyledi.
Eşi Bianca Censori’nin önerisinden sonra teşhisi aldığını söyleyen West, “Beni doktora eşim götürdü, çünkü ‘Olduğun kişi bipolar gibi hissettirmiyor, daha önce bipolar gördüm’ dedi. Böylece ben de gerçekten de bir otizm vakası olduğunu gördüm.” açıklamasında bulundu.
2016'da psikolojik bir kriz geçirdiği için hastaneye kaldırıldığını ve bipolar bozukluk teşhisi konduğunu hatırlatan Kanye West, aslında bu teşhisin yanlış olduğunu söyledi. Son yıllarda sergilediği sıra dışı davranışların bipolar bozukluktan değil, otizm spektrumunda olmasından kaynaklandığını belirtti.
Ünlü rapçi, bu durumun kendisini inatçı yaptığını ve hit şarkısı 'Can't Tell Me Nothing' ile benzerlik taşıdığını söyledi.
Kanye West, otizmin bazı sıra dışı kamusal davranışlarını etkilediğini belirtti. 2018’de 'Make America Great Again' (Amerika’yı Yeniden Harika Yap) şapkasını takarak Donald Trump’ı övdüğünde büyük tepki çekmişti. O dönemde, "Kalabalık beni onu sevmekten alıkoyamaz" ifadelerini kullanan rapçi, daha sonra yaptığı antisemitik açıklamalar nedeniyle önemli bir markayla yürüttüğü kazançlı işbirliğini kaybetmişti.
"BENİ KONTROL EDEMEZSİNİZ"
Kanye West, çevresindeki insanlar için zaman zaman zor biri olabileceğini kabul ederek; "Beni kontrol edemezsiniz, banka hesabımı ya da Twitter’da ne yazdığımı yönetemezsiniz" dedi. Ayrıca, bipolar bozukluk için verilen ilaçları artık kullanmadığını açıkladı.