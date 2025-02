Kanye West açıkladı: Bipolar değil, otizm teşhisi aldım!

2016'da psikolojik bir kriz geçirdiği için hastaneye kaldırıldığını ve bipolar bozukluk teşhisi konduğunu hatırlatan Kanye West, aslında bu teşhisin yanlış olduğunu söyledi. Son yıllarda sergilediği sıra dışı davranışların bipolar bozukluktan değil, otizm spektrumunda olmasından kaynaklandığını belirtti.

Ünlü rapçi, bu durumun kendisini inatçı yaptığını ve hit şarkısı 'Can't Tell Me Nothing' ile benzerlik taşıdığını söyledi.