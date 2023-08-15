Kardeşlerim dizisinde yeni sezon öncesi şaşırtan ayrılık iddiası

ATV'de üç sezondur her Cumartesi akşamı ekranlara gelen Kardeşlerim dizisi, Haziran ayında sezon finali yaparak ekranlara ara vermişti. Şimdilerde yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor. Dizinin yeni sezon hazırlıkları devam ederken bir ayrılık iddiası geldi.

Onur Seyit Yaran’ın ekibe veda edeceği iddia edildi

Heyecanlı bir bölümle sezon tatiline çıkan dizi ekibi dün ilk bölüm çekimlerine başlamıştı. Klaket paylaşımında başrol oyuncularından sadece Bilal Yiğit Koçak ve Su Burcu Yazgı Coşkun’un fotoğrafının yer alması dikkat çekmişti. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizinin Doruk’u Onur Seyit Yaran ekibe veda edecek.