Kardeşlerim dizisinde yeni sezon öncesi şaşırtan ayrılık iddiası
Başrollerinde Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu gibi isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisi 4. sezon hazırlıkları devam ederken diziden bir ayrılık iddiası geldi.
ATV'de üç sezondur her Cumartesi akşamı ekranlara gelen Kardeşlerim dizisi, Haziran ayında sezon finali yaparak ekranlara ara vermişti. Şimdilerde yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor. Dizinin yeni sezon hazırlıkları devam ederken bir ayrılık iddiası geldi.
Onur Seyit Yaran’ın ekibe veda edeceği iddia edildi
Heyecanlı bir bölümle sezon tatiline çıkan dizi ekibi dün ilk bölüm çekimlerine başlamıştı. Klaket paylaşımında başrol oyuncularından sadece Bilal Yiğit Koçak ve Su Burcu Yazgı Coşkun’un fotoğrafının yer alması dikkat çekmişti. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizinin Doruk’u Onur Seyit Yaran ekibe veda edecek.