Kate Middleton kanseri yendiğini duyurdu
Galler Prensesi Kate Middleton, iyileşme sürecine girdiğini duyurdu. . Kanser hastalarıyla bir araya gelen Middleton, tedavi süreçlerinin zorlu olduğunu kabul ederek, "Her tünelin sonunda bir ışık vardır" mesajını paylaştı.
Galler Prensesi Kate Middleton, 22 Mart'ta kendisine kanser teşhisi konduğunu ve kemoterapi tedavisi gördüğünü açıklamıştı. Kanser olduğunun tespit edilmesinin ardından tedavisine başlanan Middleton'dan sevindiren haber geldi.
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Galler Prensesi, Londra’daki Royal Marsden Hastanesi'ne duygusal bir ziyaretin ardından kanser hastalığında remisyona girdiğini açıkladı. Prenses geçen yıl ziyaret ettiği bu hastanede tedavi görmüştü ve ziyaretinin ardından Instagram'da yayınladığı içten mesajında “Şimdi remisyona girmiş olarak rahatlama ve iyileşmeye odaklanmaya devam ediyorum,” diye yazdı. “Kanser tanısı almış herkesin bileceği gibi yeni bir normale uyum sağlamak zaman alır. Ancak, önümüzdeki dolu dolu bir yıl için sabırsızlanıyorum. Bekleyecek çok şey var. Desteğiniz için teşekkür ederim.”
Fotoğraf: Getty
Prenses, mesajını şu sözlerle tamamladı: “Kendi kanser yolculuklarına devam eden herkese: Yanınızdayım, omuz omuza ve el birliğiyle.” Kate'in dünkü ziyaretiyle Royal Marsden'ın bir koruyucusu olacağı ve Prens ile birlikte bu görevde yer alacağına dair sözlerine sadık kaldığı açıkça görülüyor.
Fotoğraf: Getty
Kate, bir yıl önce planlı bir karın ameliyatı için hastaneye yatmıştı. İki ay sonra, ameliyatın ardından kanser tanısı aldığını ve koruyucu kemoterapi tedavisi gördüğünü bir videoyla açıklamıştı. O dönemde, “Bu tabii ki büyük bir şok oldu ve William ve ben, genç ailemiz için bunu özel olarak yönetmeye çalıştık,” demişti.
Fotoğraf: Getty