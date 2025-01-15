Kate Middleton kanseri yendiğini duyurdu

Galler Prensesi, Londra’daki Royal Marsden Hastanesi'ne duygusal bir ziyaretin ardından kanser hastalığında remisyona girdiğini açıkladı. Prenses geçen yıl ziyaret ettiği bu hastanede tedavi görmüştü ve ziyaretinin ardından Instagram'da yayınladığı içten mesajında “Şimdi remisyona girmiş olarak rahatlama ve iyileşmeye odaklanmaya devam ediyorum,” diye yazdı. “Kanser tanısı almış herkesin bileceği gibi yeni bir normale uyum sağlamak zaman alır. Ancak, önümüzdeki dolu dolu bir yıl için sabırsızlanıyorum. Bekleyecek çok şey var. Desteğiniz için teşekkür ederim.”

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