Kate Winslet'tan yıllar sonra gelen Titanik itirafı: O sahne kabustu

Winslet, öpüşürken makyajlarının sürekli dağıldığını dile getirerek, "Sürekli öpüşüyorduk. Benim çok soluk bir makyajım vardı ve çekimler arasında ikimizin de makyajını kontrol etmem gerekiyordu. Ben her çekimden sonra karamelli çikolata emmiş gibi görünüyordum çünkü onun makyajı üzerimde leke bırakıyordu" dedi.