Kemal Sunal'ın ölümünün 24. yılında eşi Gül Sunal'dan duygusal paylaşım

Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal ve oğlu Ali Sunal, 3 Temmuz 2000 tarihinde hayatını kaybeden sanatçı için anma mesajları paylaştı.

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Kemal Sunal'ın ölümünün 24. yılında eşi Gül Sunal'dan duygusal paylaşım - Resim : 1

“Kapıcılar Kralı”, "Çöpçüler Kralı", "Süt Kardeşler”, “Hababam Sınıfı”, “Tosun Paşa”, “Sahte Kabadayı”nın da arasında bulunduğu onlarca filmde birbirinden farklı karakterlere başarıyla hayat veren Yeşilçam’ın efsane ismi  Kemal Sunal, 24 yıl önce bugün hayatını kaybetti.  

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Kemal Sunal'ın ölümünün 24. yılında eşi Gül Sunal'dan duygusal paylaşım - Resim : 2

Usta isim bugün ailesi, sevenleri ve sanatçı dostları tarafından anılıyor.  Gül Sunal da duygusal bir sosyal medya paylaşımıyla yıllar önce kaybettiği eşini andı.

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Kemal Sunal'ın ölümünün 24. yılında eşi Gül Sunal'dan duygusal paylaşım - Resim : 3

Eşi Kemal Sunal ile yıllar önce verdiği pozu paylaşan Gül Sunal, "Birbirini gerçekten seven iki kişiden biri ölürse eğer, gerçekte ölen, hayatta kalandır." Kemaaaallllll, Cemil Meriç böyle demiş. Gerçekten de öyle oluyor bil istedim. 03.07.2000 hayat durmuş, bana da ben çabalıyorum. Çok yoruldum" dedi.

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Kemal Sunal'ın ölümünün 24. yılında eşi Gül Sunal'dan duygusal paylaşım - Resim : 4

Annesi Gül Sunal'ın paylaşımına kayıtsız kalamayan Ali Sunal, "Ne yorulması torunların seninle oynamaya bayılıyor öyle bir şansın yok gülüm" ifadelerini kullandı.