Kemal Sunal'ın ölümünün 24. yılında eşi Gül Sunal'dan duygusal paylaşım

Eşi Kemal Sunal ile yıllar önce verdiği pozu paylaşan Gül Sunal, "Birbirini gerçekten seven iki kişiden biri ölürse eğer, gerçekte ölen, hayatta kalandır." Kemaaaallllll, Cemil Meriç böyle demiş. Gerçekten de öyle oluyor bil istedim. 03.07.2000 hayat durmuş, bana da ben çabalıyorum. Çok yoruldum" dedi.