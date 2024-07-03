Kemal Sunal'ın ölümünün 24. yılında eşi Gül Sunal'dan duygusal paylaşım

“Kapıcılar Kralı”, "Çöpçüler Kralı", "Süt Kardeşler”, “Hababam Sınıfı”, “Tosun Paşa”, “Sahte Kabadayı”nın da arasında bulunduğu onlarca filmde birbirinden farklı karakterlere başarıyla hayat veren Yeşilçam’ın efsane ismi Kemal Sunal, 24 yıl önce bugün hayatını kaybetti.
Usta isim bugün ailesi, sevenleri ve sanatçı dostları tarafından anılıyor. Gül Sunal da duygusal bir sosyal medya paylaşımıyla yıllar önce kaybettiği eşini andı.
Eşi Kemal Sunal ile yıllar önce verdiği pozu paylaşan Gül Sunal, "Birbirini gerçekten seven iki kişiden biri ölürse eğer, gerçekte ölen, hayatta kalandır." Kemaaaallllll, Cemil Meriç böyle demiş. Gerçekten de öyle oluyor bil istedim. 03.07.2000 hayat durmuş, bana da ben çabalıyorum. Çok yoruldum" dedi.
Annesi Gül Sunal'ın paylaşımına kayıtsız kalamayan Ali Sunal, "Ne yorulması torunların seninle oynamaya bayılıyor öyle bir şansın yok gülüm" ifadelerini kullandı.