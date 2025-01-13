Kenan Doğulu: Yangında her şey gitti...

Los Angeles'ın farklı bölgelerinde 7 Ocak'tan itibaren devam eden yangınlar sürerken ünlü sanatçı Kenan Doğulu ve Beren Saat'in evi de yangında kül oldu.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Kenan Doğulu: Yangında her şey gitti... - Resim : 1

ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kenti, tarihinin en kötü yangın felaketiyle mücadele ediyor. Los Angeles ve çevresinde günlerdir süren yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi.

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Kenan Doğulu: Yangında her şey gitti... - Resim : 2

Britney Spears, Paris Hilton, Mel Gibson gibi dünyaca ünlü isimlerin malikanelerini kaybettiği yangın bölgesinde aralarında; Beren Saat - Kenan Doğulu çifti, Serenay Sarıkaya, Çağatay Ulusoy, Sinem Kobal - Kenan İmirzalıoğlu gibi Türk ünlülerin de evi bulunuyor.

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Kenan Doğulu: Yangında her şey gitti... - Resim : 3

Kenan Doğulu, sosyal medya hesabı üzerinden üzüntüsünü böyle dile getirdi.

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Kenan Doğulu: Yangında her şey gitti... - Resim : 4

'HER ŞEY GİTTİ'

Kenan Doğulu, evinin yanmasıyla; stüdyosunun, tablolarının, fotoğraf albümlerinin, kişisel eşyalarının yok olduğunu belirterek; "Her şey gitti" dedi.