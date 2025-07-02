Kenan İmirzalıoğlu 7 yıl sonra ekranlara geri dönüyor! Dizisi belli oldu

"Ezel", "Karadayı" gibi unutulmaz dizilerdeki performanslarıyla akıllara kazına ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, televizyon ekranlarına yedi yıl aradan sonra iddialı bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. En son 2018 yılında "Mehmed: Bir Cihan Fatihi" dizisinde Fatih Sultan Mehmed'i canlandıran ve bu süreçte ağırlıklı olarak dijital projelerde yer alıp "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasını sunan İmirzalıoğlu, yeni sezonda izleyiciyle buluşacak.

Kenan İmirzalıoğlu "Aile Bir İmtihandır" (A.B.İ.) dizisi ile dönüyor

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kenan İmirzalıoğlu, "Yalı Çapkını", "Ömer" gibi başarılı yapımlara imza atan OGM Pictures ile anlaştı. Ünlü oyuncunun başrolünde yer alacağı yeni dizisinin adı ise "Aile Bir İmtihandır" (A.B.İ.) oldu. Dizinin yayınlanan ilk afişindeki "Ben bu ellerle can almayacağım, can kurtaracağım" sloganı, projenin dramatik ve etkileyici hikayesine dair ipuçları veriyor.

OGM Pictures yapımcılığında ekrana gelecek olan "Aile Bir İmtihandır" dizisi, ATV ekranlarında yayınlanacak. Senaryosunu Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven gibi deneyimli isimlerin kaleme aldığı dizide, İmirzalıoğlu yıllar önce ailesine rest çekmiş bir adamı canlandıracak. Hikayeye göre karakter, yıllar sonra başarılı bir doktor olarak aynı sınavla yüzleşmek zorunda kalacak ve hayat onu ailesi ile vicdanı arasında zorlu bir seçime zorlayacak.

Kenan İmirzalıoğlu'nun ekranlara dönüşü ve güçlü prodüksiyon ekibiyle "Aile Bir İmtihandır", şimdiden yeni sezonun en merak edilen yapımları arasına girmeyi başardı.