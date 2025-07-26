Gizem Karaca bebeği doğduktan sonra içini döktü: 2-3 günde anca bir duş
Oyuncu Gizem Karaca, geçtiğimiz ay kucağına aldığı ilk bebeği Leyla Yaz'ın bir aylık olmasıyla yaşadığı mutluluğu ve bu özel süreçteki zorlayıcı deneyimlerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
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'Güzel Köylü', 'İçimdeki Fırtına', 'Baraj' gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın iş insanı Kemal Ekmekçi ile mutlu evliliği devam ediyor.
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2017 yılında işletmeci Kemal Ekmekçi ile evlenen ve İzmir'e yerleşen oyuncu Gizem Karaca, hamile olduğunu müjdesini sevenleriyle paylaşmıştı.
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32 yaşındaki oyuncu, hasretle beklediği bebeğine 26 Haziran'da kavuşmuştu. Gizem Karaca, sosyal medyada ilk paylaşımını yaparak kız bebeklerine 'Leyla Yaz' ismini verdiklerini duyurmuştu.
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SOSYAL MEDYADA İÇİNİ DÖKTÜ
Şimdilerde anneliğin tadını çıkaran güzel oyuncu sosyal medyada takipçileriyle mutluluğunu paylaştı.