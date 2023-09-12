Kenan Işık’ın son durumunu yakın arkadaşı açıkladı

Son olarak 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmacısının sunucusu olarak ekranlarda gördüğümüz Kenan Işık, 9 yıl önce spor salonunun saunasındayken düşerek beyin kanaması geçirdi. O zamandan beri komada yaşam savaşıveren Işık’ın son durumunu yakın arkadaşı açıkladı.

“Kenan Işık’ı nasıl biliyorsanız öyle”

Bilinci kapalı olarak yaşayan Kenan Işık’ın arkadaşı, spor yazarı Ozan Zeybek, sanatçının bakımının çok iyi olduğunu söyledi. “Kenan Işık’ı nasıl biliyorsanız öyle” diyen Zeybek, Işık’ın her gün sakal tıraşının yapıldığını ve besin takviyesi aldığını belirtti.

Zeybek, “Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Ama Kenan Işık bıraktığımız gibi. Çok iyi bakılıyor. Böyle hafızalarda kaldığı gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor” dedi.

Kenan Işık'ın eşi Beril Işık da “Kenan’ın durumunda o zamandan bu yana önemli bir değişiklik olmadı” dedi.