Kerem Bürsin ile Selin Yağcıoğlu aşkından ilk fotoğraf
Ünlü oyuncu Kerem Bürsin ile sosyal medya fenomeni ve iş kadını Selin Yağcıoğlu arasındaki yeni aşk iddiası, çiftin ortaklaşa paylaştığı ilk kareyle resmen doğrulanmış oldu.
Ünlü oyuncu Kerem Bürsin ile sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu'nun yeni başlayan ilişkisi, magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.
Kerem Bürsin’in Melisa Tapan ile yollarını ayırmasının ardından başladığı Selin Yağcıoğlu ile ilişkisi, bir arkadaşlık krizi iddiasıyla gündeme gelmişti. Zira Selin Yağcıoğlu, Kerem Bürsin'in eski sevgililerinden Mehtap Algül'ün yakın arkadaşıydı.
Ancak bu iddialara Mehtap Algül'den net bir açıklama geldi: Algül, konuyla ilgili olarak Selin Yağcıoğlu ile aralarında herhangi bir sorun olmadığını belirterek tartışmalara son noktayı koydu.
38 yaşındaki Kerem Bürsin ve 29 yaşındaki Selin Yağcıoğlu, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ederken, sosyal medyada sürpriz bir paylaşımla aşklarını resmen onayladı. Instagram'ı aktif kullanan Selin Yağcıoğlu, sevgilisi Kerem Bürsin ile olan ilk karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.