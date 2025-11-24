Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu aşkı resmen tescillendi! Doğum günü pozlarına yorum geldi
Son günlerin en çok konuşulan magazin konularından biri olan Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu aşkı, sosyal medya paylaşımlarıyla resmen doğrulandı.
Ünlü oyuncu Kerem Bürsin ve sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu'nun, Bürsin'in Melisa Tapan ile ayrılmasının ardından başlayan sürpriz ilişkisi, magazin gündeminin en çok konuşulan olayı haline geldi.
Bu yeni aşkın bomba etkisi yaratmasının nedeni, Selin Yağcıoğlu'nun Kerem Bürsin'in eski sevgililerinden Mehtap Algül ile yakın arkadaş olmasıydı. Algül, konuyla ilgili bir sorun olmadığını açıklasa da, ilişkinin gizemi bir süre devam etti.
İkili, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etse ve ortak bir fotoğraf paylaşmasalar da, Instagram'daki bir yorumla aşklarını resmen ilan etmiş oldu. Selin Yağcıoğlu'nun doğum günü fotoğraflarına kayıtsız kalamayan yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, yaptığı "Doğum günü kızı, daha çok güzellik kızı gibi olsun!" yorumuyla ilişkisini doğrulamış oldu.
Bürsin'in daha önce de Yağcıoğlu’nun Kapadokya tatilinden yaptığı paylaşımları beğenmesi, ilişkinin bir süredir devam ettiğinin sinyallerini vermişti.