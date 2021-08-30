Kerem Bürsin'den Hande Erçel sorusuna yanıt var: Müthiş bir insan

Youtube'da yayınlanan “Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet” programının bu haftaki konuğu ünlü oyuncu Kerem Bürsin oldu. Kerem Bürsin'in röportajdaki yanıtlarından satırbaşları şöyle:

Kerem Bürsin, "34 yaşına basmak ne hissettirdi" sorusuna "Çok bir şey hissettirmedi, kendimi gerçekten 20 hissediyorum. 34 ilginç. 30'lar hızlı geçiyor ama bir rakam" yanıtı verdi.

KENDİNİ YAKIŞIKLI BULUYOR MU?

Kerem Bürsin, kendini yakışıklı buluyor musun sorusu üzerine "Hayır, gerçekten hayır. Kim ama kendini yakışıklı buluyor ki, onu merak ediyorum. Kendimi sevmiyorum demek değil bu, sadece derdim o değil. Ne kadar yakışıklıyım demem. Odak noktam o değil" dedi.

KEREM BÜRSİN AŞKI NASIL TARİF EDER

Aşkı nasıl anlatırsın sorusu üzerine Kerem Bürsin'in yanıtı şöyle oldu: "Aşk olağanüstü bir şey. Hep dediğim bir şey bizi insan yapan şeylerden biri de o. Sanat olsun, yazı olsun herhangi bir alanda aşk bize ilham veriyor ve aşkı yansıtabiliyoruz bir şekilde. Aşk güzeldir"

KEREM BÜRSİN'DEN HANDE ERÇEL SORUSUNA YANIT

Kerem Bürsin, "Özel hayatını konuşmayı sevmiyorsun. Ama sadece bir tek soru olarak soracağım çünkü izleyen hayranların bunu bekleyecek. Hande Erçel ile nasıl gidiyor, yolunda mı her şey" sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

Güzel. Hande müthiş bir insan. Hande'yi çok seviyorum. En önemlisi, gerçekten her şeyden önemli olan şey çok iyi arkadaşız. Bu değerli bir şey. Ve çok da iyi kalpli bir insan.