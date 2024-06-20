Kim der 47 yaşında! Demet Şener'in tatil pozları sosyal medyada beğeni topladı
1995 Türkiye Güzeli Demet Şener, oğlu Ömer Kutluay ve kızı İrem Kutluay ile Antalya'da tatile çıktı. Şener, Instagram hesabından tatil pozlarını paylaştı.
Demet Şener, eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile 2005 yılında nikah masasına oturmuştu. İkilinin bu evlilikten İrem ile Ömer adlarında iki evladı dünyaya geldi. Eski manken Demet Şener, oğlu Ömer Kutluay ve kızı İrem Kutluay ile Antalya'da tatile çıktı.
Şener, önceki gün bikinili ve mayolu pozlarını Instagram hesabından "Tatilimizin ilk günü. Her şey çok güzel. İrem ve Ömer’le hep hayal ettiğimiz tatilimiz. Kendimizi daha özel hissedemezdik" notuyla paylaştı.
47 yaşındaki eski masken kusursuz fiziği ile beğeni topladı.
İki çocuk annesi Demet Şener daha önce yaptığı açıklamada "Asla diyet yapmıyorum. Her şeyin sağlıklı versiyonunu yiyorum. Hayat tarzım bu. Canım tatlı mı çekti; dondurmaya kadar evde ben yapıyorum. Hurma veya muzla tatlandırıyorum. Hamur işlerini tercih etmiyorum. Tencere yemekleri yiyorum. 18 yaşında kraliçe olduğum zaman 56 kiloydum. İki hamilelik hariç hep aynı kaldım. Şimdi de 56'yım. 10 günde bir kendime izin veriyorum. Nefsimi doyuruyor, bedenimi şaşırtıyorum. Kendimi hiçbir şeyden mahrum etmiyorum. Aç gezmiyorum. Her gün mutlaka bir saat spor yapıyorum. Alkol ve sigara kullanmıyorum" demişti.