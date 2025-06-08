Anasayfa Magazin Kiralık Aşk'ın küçük yıldızı Melissa Giz Cengiz genç kız oldu! Görenler tanımakta zorlandı
Kiralık Aşk'ın küçük yıldızı Melissa Giz Cengiz genç kız oldu! Görenler tanımakta zorlandı
Başrollerini Barış Arduç ve Elçin Sangu'nun paylaştığı Kiralık Aşk dizisinde hayat verdiği 'Esra' karakteriyle ünlenen Melissa Giz Cengiz, son haliyle şaşırttı. O dönemin popüler çocuk oyuncularından biri olan Melissa Giz Cengiz şimdilerde 18 yaşında genç bir kız. Melissa Giz Cengiz, değişen görüntüsüyle de şaşırtıyor.
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2013 yılında Çalıkuşu dizisinde Fahriye Evcen'in çocukluğunu canlandıran Melissa Giz Cengiz, ardından Star TV ekranlarında yayınlanan Kiralık Aşk dizisinde Elçin Sangu'nun kız kardeşine hayat vermişti.
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Kiralık Aşk dizisinde Defne karakterinin kardeşi Esra'yı canlandıran Melissa Giz Cengiz, o dönem performansıyla ilgi görmüştü.
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Dönemin popüler çocuk oyuncularından biri olan Melissa Giz Cengiz şimdilerde 18 yaşında genç bir kız.
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Daha önce Güldüy Güldüy Çocuk ve Beni Böyle Sev gibi projelerde de oynayan Melissa Giz Cengiz, şimdilerde Beykent Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi alıyor.