Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe ile Lizbon’da sahilde keyifli anlarını paylaştı
Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile Lizbon’a tatile gitti. Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile sahilde keyifli anlarını paylaştı.
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Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer çifti Portekiz Lizbon’a tatile gitti.
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Ünlü oyuncu, oğlu Kurt Efe ile dans ettiği anları, Bob Marley ve The Wailers Band'in seslendirdiği 'Natural Mystic' şarkısı eşliğinde yayımladı.
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Oğulları Kurt Efe ile keyifli vakit geçiren çift köpeklerini de yanına almayı ihmal etmedi.
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