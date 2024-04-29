Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe ile Lizbon’da sahilde keyifli anlarını paylaştı

Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile Lizbon’a tatile gitti. Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile sahilde keyifli anlarını paylaştı.

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Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe ile Lizbon’da sahilde keyifli anlarını paylaştı - Resim : 1

Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer çifti Portekiz Lizbon’a tatile gitti.   

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Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe ile Lizbon’da sahilde keyifli anlarını paylaştı - Resim : 2

Ünlü oyuncu, oğlu Kurt Efe ile dans ettiği anları, Bob Marley ve The Wailers Band'in seslendirdiği 'Natural Mystic' şarkısı eşliğinde yayımladı. 

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Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe ile Lizbon’da sahilde keyifli anlarını paylaştı - Resim : 3

Oğulları Kurt Efe ile keyifli vakit geçiren çift köpeklerini de yanına almayı ihmal etmedi. 

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Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe ile Lizbon’da sahilde keyifli anlarını paylaştı - Resim : 4