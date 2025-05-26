Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, Barcelona'ya gitti! Yeni pozları ilgi gördü
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer ile birlikte arkadaşlarının nikahı için Barselona'ya gitti. Dizer, eşiyle birlikte çekildiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı. İkilinin yeni pozları ilgi gördü.
1 / 5
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında Başak Dizer ile nikah masasına oturmuştu. Çift, 2022'de ise oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almıştı.
2 / 5
Magazin dünyasının gözde çifti arkadaşları Zeynep Üner ile Ali Deveci'nin nikahlarına katılmak üzere Barselona'ya gitti.
3 / 5
Başak Dizer, eşiyle çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Çiftin samimi halleri kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi.
4 / 5
Başak Dizer'in kırmızı elbisesi ve fit fiziği dikkat çekti.