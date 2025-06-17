Nihal Candan 25 kiloya düştü! Tedaviyi reddetse de yoğun bakıma kaldırıldı

Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, Kasım 2023’te "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" gibi suçlamalarla tutuklanmıştı. Tutuklu bulunduğu süreçte ciddi kilo kaybı yaşayan ve Anoreksiya Nervoza teşhisi konulan Nihal Candan, sağlık sorunları gerekçesiyle kısa süre önce tahliye edilmişti.