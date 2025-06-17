Nihal Candan 25 kiloya düştü! Tedaviyi reddetse de yoğun bakıma kaldırıldı
Uzun süredir hastanede Anoreksiya Nervoza tedavisi gören Nihal Candan'dan endişe verici haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak 25 kiloya düşen Nihal Candan'ın bir devlet hastanesinde yoğun bakıma alındığı bilgisi paylaşıldı.
Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, Kasım 2023’te "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" gibi suçlamalarla tutuklanmıştı. Tutuklu bulunduğu süreçte ciddi kilo kaybı yaşayan ve Anoreksiya Nervoza teşhisi konulan Nihal Candan, sağlık sorunları gerekçesiyle kısa süre önce tahliye edilmişti.
Tahliyesinin ardından tedavi süreci başlayan Candan’ın durumu son günlerde daha da kötüleşmişti. En son 29 kiloya kadar düştüğü bildirilen Candan, yeniden hastaneye kaldırılmıştı.
Modacı Pınar Kerimoğlu Nihal Candan'ın durumunun kritik olduğunu açıkladı. Kerimoğlu, "Durumu çok kritik. Acil vasi atanması gerekiyor aileden, annesinin. Hemen Adalet Bakanlığı'na hatta Hande Yener yazmış" demişti.
Modacı, Candan'ın ailesiyle yeniden konuşarak Nihal Candan'ın son sağlık durumunu açıkladı. Kerimoğlu, Nihal Candan'ın devlet hastanesine yatırıldığını ve yoğun bakıma alındığını açıklayarak "Nihal yine istemiyorum demesine rağmen çok şükür alınmış" dedi.