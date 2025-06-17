Şarkıcı Bülent Serttaş'ın kızı üniversiteden mezun oldu: "Emeklerin karşılığını almak paha biçilmez"
Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş'ın kızı Miray Serttaş, üniversite eğitimini tamamlayarak mezun oldu. Serttaş, kızının bu önemli başarısı karşısında duyduğu gururu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü şarkıcı, mezuniyet töreninden karelerle birlikte yaptığı paylaşımla kızını tebrik ederken, bu mutlu anı sevenleriyle de paylaştı.
2002 yılında Selvi Serttaş ile dünya evine giren ünlü şarkıcı Bülent Serttaş'ın, Bahadır, Emir ve Miray adlarında üç çocuğu bulunmaktadır. Sosyal medya platformlarını aktif bir şekilde kullanan Bülent Serttaş, zaman zaman ailesiyle çekildiği fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sunarak aile yaşantısından kesitler paylaşıyor.
Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş'ın kızı Miray, Koç Üniversitesi'nden mezun oldu. Serttaş, kızının bu önemli başarısının ardından yaşadığı büyük gururu sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.
Bülent Serttaş, mezuniyet paylaşımında şu duygusal ifadelere yer verdi: "Canım kızım Miray, Koç Üniversitesi’nden mezuniyetinle gurur duyuyorum! Bu özel gününde hissettiklerimi kelimelerle anlatmak zor. Üniversite hayatın boyunca gösterdiğin azim, kararlılık ve başarıların her zaman takdire şayan oldu. Özellikle birden fazla onur listesine girerek ne kadar başarılı ve çalışkan olduğunu bize, bir kez daha kanıtladın. Bu yolculukta verdiğin tüm emeklerin karşılığını almak paha biçilemez bir duygu."
Sözlerine devam eden Serttaş, kızına olan sevgisini ve geleceğe dair temennilerini şu cümlelerle dile getirdi: "Şimdi yeni bir sayfa açılıyor hayatında ve biliyorum ki gelecekte de aynı başarılarla ilerleyeceksin. Seninle her zaman gurur duyacağım, güzel kızım. Yeni başlangıçların kutlu olsun! Mezuniyetin hayatına sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini dilerim canım kızım. Seni çok seviyorum!"