Şarkıcı Bülent Serttaş'ın kızı üniversiteden mezun oldu: "Emeklerin karşılığını almak paha biçilmez"

Bülent Serttaş, mezuniyet paylaşımında şu duygusal ifadelere yer verdi: "Canım kızım Miray, Koç Üniversitesi’nden mezuniyetinle gurur duyuyorum! Bu özel gününde hissettiklerimi kelimelerle anlatmak zor. Üniversite hayatın boyunca gösterdiğin azim, kararlılık ve başarıların her zaman takdire şayan oldu. Özellikle birden fazla onur listesine girerek ne kadar başarılı ve çalışkan olduğunu bize, bir kez daha kanıtladın. Bu yolculukta verdiğin tüm emeklerin karşılığını almak paha biçilemez bir duygu."