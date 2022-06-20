Kıvanç Tatlıtuğ'un ilk Babalar Günü: Başak Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ ile oğlu Kurt Efe'yi paylaştı

Altı yıl önce nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Tatlıtuğ çifti, nisan ayında Kurt Efe adı verdikleri oğullarını kucağına almıştı. Oğlunun kime benzediği sorulan Tatlıtuğ, "Şimdilik sarışınlığı bana benziyor ama hatları kesinlikle annesi" diye cevap vermişti. Babalık heyecanı yaşayan Tatlıtuğ, dün ilk Babalar Günü'nü kutladı.

"MELEKLER GÜNÜ KUTLU OLSUN"

Instagram'da 857 bin takipçisi bulunan Başak Dizer Tatlıtuğ, Kurt Efe ve Kıvanç Tatlıtuğ'un fotoğraflarını paylaştı. Tatlıtuğ, oğlunun yüzünü göstermediği fotoğrafta eşinin Babalar Günü'nü kutlayarak "Melekler günü kutlu olsun" notunu düştü. Fotoğraf, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

VEFAT EDEN BABASINI DA ANDI

Başak Dizer Tatlıtuğ, 2019 yılında vefat eden babası Ali Cengiz Dizer için de duygusal bir mesaj paylaştı. Başak Dizer, babasının fotoğrafını altına "Seni çok özlüyoruz babacığım. Her gün, ama en çok da bugün. Ah keşke şu an sen yanımda olabilseydin neler vermezdim. Çok özelsiniz, önemlisiniz, cansınız. Babalar hiç eksik olmasa" notunu düştü.