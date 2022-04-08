Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çiftinden sürpriz fotoğraf! 'Kurt Efe' göründü

2016 yılında Paris'te nikah masasına oturan Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ'un Kurt Efe verdikleri ilk bebekleri bu ayın sonunda dünyaya gelecek. Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından ilk defa 8 aylık hamile Dizer'le fotoğrafını paylaştı.

ÇEKİRDEK AİLE POZU

İlk kez anne-baba olacak olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü çift, objektif karşısına geçti. Dizer'in belirginleşen karnını öperken poz veren Tatlıtuğ, o anları nazar boncuğu emojisiyle Instagram hesabından yayınladı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Kıvanç Tatlıtuğ (@kivanctatlitug)'in paylaştığı bir gönderi

Yakışıklı oyuncu, eşiyle yeni fotoğrafını, "O aynı rüzgar gibi..." notuyla sosyal medyadan paylaştı. Kıvanç Tatlıtuğ'un gönderisi 500 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

Sosyal medya kullanıcıları ünlü çifte, "Maşallah..." şeklinde yorumlarda bulundu.

İSMİ GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE BELLİ OLMUŞTU

Geçtiğimiz hafta Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in çocuklarının ismi belli oldu. Bu ayın son haftasında Maslak Acıbadem Hastanesi'nde çocuklarını kucağına alacak ünlü oyuncu ile güzel tasarımcı, oğullarına 'Kurt Efe' adını vereceklerini açıkladı.

2014 yılında 'Kurt Seyit ve Şura' dizisinde 'Kurt Seyit' karakterine hayat veren Tatlıtuğ'un, başrolü Farah Zeynep Abdullah ile paylaştığı projeden esinlendiği iddia ediliyor.